Podcast bản tin trưa 13-11: Từ mâu thuẫn giữa hai học sinh, một em lớp 9 không qua khỏi

Podcast bản tin trưa 13-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” của đoàn công tác TPHCM; Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 1,8 triệu đồng/lượng; Miền Bắc nắng hanh đầu đông, rét đậm xuất hiện sau vài ngày tới; Hà Nội rung lắc nhẹ gần nửa đêm do động đất từ Lào; Nhiều người bất chấp biển cấm, vẫn lưu thông qua cây cầu bị hư nặng sau mưa lũ.