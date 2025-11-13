Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 13-11: Từ mâu thuẫn giữa hai học sinh, một em lớp 9 không qua khỏi

SGGPO

Podcast bản tin trưa 13-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” của đoàn công tác TPHCM; Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng 1,8 triệu đồng/lượng; Miền Bắc nắng hanh đầu đông, rét đậm xuất hiện sau vài ngày tới; Hà Nội rung lắc nhẹ gần nửa đêm do động đất từ Lào; Nhiều người bất chấp biển cấm, vẫn lưu thông qua cây cầu bị hư nặng sau mưa lũ.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

TAM NGUYÊN

Từ khóa

tổ chức đánh bạc đánh bạc ăn tiền công an tây ninh bạo lực học đường học sinh đánh nhau bạo lực về nguồn hội nhà báo việt nam ban dân vận tphcm báo chí tphcm thời tiết thời tiết hôm nay hà nội rét đậm miền bắc chuyển lạnh động đất tại hà nội rung lắc nhẹ tại Lào dư chấn động đất tp hà nội động đất giá vàng 9999 vàng nhẫn 9999 vàng miếng giá vàng hôm nay quảng ngãi ngập lụt mưa lớn sông Thạch Nham

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn