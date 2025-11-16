Podcast bản tin trưa 16-11: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi

Podcast bản tin trưa 16-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi; Những thay đổi bác tài cần biết liên quan phân làn giao thông mới trên quốc lộ 51; Miền Bắc xuất hiện không khí lạnh, có nơi rét đậm dưới 10 độ C; Hà Tĩnh: Xuất hiện vết nứt kéo dài trên đồi; Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam; Đồng Nai: Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến.