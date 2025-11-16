Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 16-11: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi

SGGPO

Podcast bản tin trưa 16-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại Kuwait, Algeria, Nam Phi; Những thay đổi bác tài cần biết liên quan phân làn giao thông mới trên quốc lộ 51; Miền Bắc xuất hiện không khí lạnh, có nơi rét đậm dưới 10 độ C; Hà Tĩnh: Xuất hiện vết nứt kéo dài trên đồi; Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam; Đồng Nai: Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính Kuwait Algeria Nam Phi thời tiết phân làn giao thông quốc lộ 51 không khí lạnh rét đậm vết nứt vận chuyển vàng trái phép hỗn chiến

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn