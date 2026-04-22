Podcast bản tin trưa 22-4: Nam bộ tiếp tục nắng nóng trong vài ngày tới, có nơi trên 35 độ C

Podcast bản tin trưa 22-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trên dữ liệu trong toàn ngành Kiểm tra Đảng; Đại tá quân đội thông tin về vật nghi xác xe tăng trồi lên ở biển Quy Nhơn; Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc sắp có mưa, trời mát; Sáng 22-4, giá vàng trong nước giảm dù giá thế giới tăng; Bộ Y tế khuyến cáo khẩn sau 23 ca tử vong do bệnh “sốt đất” ở Thái Lan...