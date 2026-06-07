Podcast bản tin trưa 7-6: Công an vào cuộc vụ “tổ chức sinh nhật” mô phỏng đám tang tại TP Cần Thơ

Podcast bản tin trưa 7-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 600 đại biểu dự Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam; Hơn 6.000 tình nguyện viên đồng hành cùng sĩ tử TPHCM năm 2026; TPHCM bước vào giai đoạn cảnh giác cao độ với sốt xuất huyết Dengue; Đề nghị 17 địa phương ứng phó mưa dông sau đợt nắng nóng; Công an vào cuộc vụ “tổ chức sinh nhật” mô phỏng đám tang tại TP Cần Thơ; Tai nạn xe khách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, 3 người nguy kịch