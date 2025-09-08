Podcast bản tin trưa 8-9: Công an vào cuộc vụ chủ nha khoa bị tố hành hung khách hàng; Cơ quan công an thông tin nguyên nhân vụ cháy tại chân cầu Vĩnh Tuy

Podcast bản tin trưa 8-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tại TPHCM: Nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ; Bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu bão ảnh hưởng đến Việt Nam; Can thiệp bào thai, cứu sống thai nhi mắc khối u nhau thai khổng lồ; Công an vào cuộc vụ chủ nha khoa bị tố hành hung khách hàng; Cơ quan công an thông tin nguyên nhân vụ cháy tại chân cầu Vĩnh Tuy.