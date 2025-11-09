Podcast bản tin trưa 9-11: Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 9-11

Podcast bản tin trưa 9-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thời tiết ngày 9-11: Bão Fung-wong di chuyển nhanh và có cường độ rất mạnh; Lời kể xúc động của người dân đặc khu Lý Sơn sống sót sau 2 ngày lênh đênh trên biển; Đắk Lắk: Chung tay khắc phục sau bão, sớm đưa học sinh trở lại trường; Tàu cổ ở Hội An xuất hiện trở lại sau bão số 13; Bắt tạm giam quản trị tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời”...