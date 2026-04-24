Podcast tin tối 24-4: Kỷ luật cảnh cáo giáo viên phạt học sinh "dùng kim tiêm chích vào tay"

Podcast bản tin tối 24-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điện đàm với Thủ tướng Australia; Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ"; Quốc hội tổ chức thêm kỳ họp khi có yêu cầu cấp bách; Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, TPHCM có thể nắng nóng 37-38 độ C; Kỷ luật cảnh cáo giáo viên phạt học sinh "dùng kim tiêm chích vào tay".