Podcast tin trưa 14-11: Miền Bắc trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm

SGGPO

Podcast tin trưa 14-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: UBND TPHCM có thêm 3 Phó Chủ tịch; Trước 31-1-2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; Công an khám xét biệt thự của chủ thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM; Gia cố khẩn cấp đoạn cáp ngầm 22kV bị sóng trồi lên mặt cát ở đặc khu Lý Sơn; Quậy phá, đòi tiền bảo kê hội chợ, 8 đối tượng bị bắt; Xe tải chở thư cháy trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

