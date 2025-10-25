Podcast tin trưa 25-10: Vùng mưa mở rộng và dịch chuyển xuống phía Nam

Đa phương tiện

Podcast tin trưa 25-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng; Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; Khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo; Vùng mưa mở rộng và dịch chuyển xuống phía Nam; Giá vàng trong nước sáng cuối tuần tăng 1 triệu đồng/lượng; Lừa đảo khám chữa bệnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa mưa dông Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự giết người tấn công nhân viên y tế lễ mở ký và hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng Công ước Hà Nội Chủ tịch nước Lương Cường Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I thi đua yêu nước khen thưởng khởi tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả bác sĩ Quốc hội công tác nhân sự bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ

