Podcast tin trưa 25-10: Vùng mưa mở rộng và dịch chuyển xuống phía Nam

Podcast tin trưa 25-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng; Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; Khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo; Vùng mưa mở rộng và dịch chuyển xuống phía Nam; Giá vàng trong nước sáng cuối tuần tăng 1 triệu đồng/lượng; Lừa đảo khám chữa bệnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam...