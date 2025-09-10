Quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán lớn nhất tại thành phố Gaza

Ngày 9-9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành lệnh sơ tán quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với thành phố Gaza, cho thấy cuộc tấn công toàn diện của quân đội vào khu vực này có thể đang cận kề.

Viết trên mạng xã hội X ngày 9-9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo Gaza sẽ bị biến thành đống đổ nát nếu lực lượng Hamas không giải giáp và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ suốt 23 tháng qua. Đây là tuyên bố cứng rắn mới nhất của ông Katz trong bối cảnh quân đội Israel chuẩn bị tiến công vào thành phố Gaza và phá hủy các tòa nhà cao tầng tại đây. Bài đăng đi kèm đoạn video ghi lại cảnh tòa tháp al-Ruya ở khu Rimal, thành phố Gaza, sụp đổ trong ngày 8-9.

Trước đó, ngày 8-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi người dân thành phố Gaza sơ tán, đồng thời cho biết quân đội Israel đang tập hợp lực lượng để tiến vào trung tâm đô thị chính của vùng lãnh thổ Palestine này. Trong khi đó, Báo Jerusalem Post dẫn nguồn tin cho biết, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã thúc giục các lãnh đạo chính trị Hamas “phản hồi tích cực” với thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin mới nhất do Mỹ đề xuất tại Doha. Tuy nhiên, Hamas lên án những lời đe dọa của ông Netanyahu, cho rằng việc liên tục phá hủy các tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza là “một trong những hành động tàn ác và tội ác ghê tởm nhất”.

Trong một diễn biến có liên quan, Báo Times of Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hậu chiến ở Dải Gaza cho con rể, ông Jared Kushner, như một động thái quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại khu vực này. Ông Jared Kushner đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Chiến lược Israel Ron Dermer và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tại Miami (Mỹ) ngày 8-9.

Giới phân tích nhận định, mặc dù hiện không nắm giữ vị trí chính thức nào trong chính quyền, nhưng việc ông Kushner được giao nhiệm vụ này phản ánh quyết tâm của Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Dải Gaza.

