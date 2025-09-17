Quân đội Israel tiến sâu vào Gaza

Ngày 17-9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo mở tuyến đường sơ tán thứ hai cho những người muốn chạy khỏi thành phố Gaza, khi quân đội Israel tiến vào khu vực này.

Người dân Palestine di tản khỏi miền bắc Gaza dọc theo con đường ven biển về phía Nam ngày 16-9. Ảnh: AP

Tuyến đường sơ tán mới nằm trên Salah a-Din, đường cao tốc Bắc - Nam chính ở Gaza, sẽ mở cửa cho đến trưa 19-9.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số lượng người sơ tán tăng cao làm tắc nghẽn con đường ven biển Rashid tại Gaza.

Ước tính, có khoảng 1 triệu người Palestine đang cư trú tại thành phố Gaza trước khi IDF bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Hamas tại đây. Đến nay, khoảng 400.000 người Palestine đã sơ tán từ thành phố Gaza đến các khu vực khác của Dải Gaza.

Xe tăng của quân đội Israel di chuyển về phía thành phố Gaza khi bắt đầu chiến dịch chiếm thành phố. Ảnh: IDF đăng ngày 16-9

Những người Palestine được lệnh sơ tán đến khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía Nam Dải Gaza.

Trong những ngày gần đây, tốc độ sơ tán đã tăng lên hàng chục ngàn người mỗi ngày.

Ngày 17-9, IDF công bố bức ảnh một người lính đang hoạt động trong cuộc tấn công mới nhất ở Gaza. Ảnh: IDF

IDF ngày 16-9 thông báo, hai sư đoàn 98 và 162 đã bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố Gaza, kiểm soát phần lớn khu vực trọng yếu của thành phố này. Ngoài ra, sư đoàn 36 cũng tham gia tấn công sâu vào nội đô và bao vây xung quanh thành phố Gaza.

Phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Gaza. Ông cảnh báo, cuộc tấn công gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột tại Gaza.

Bộ Ngoại giao Nam Phi vừa công bố tuyên bố chung của ngoại trưởng nước này cùng 15 quốc gia khác, bày tỏ quan ngại về sự an toàn của đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla. Đoàn tàu này xuất phát từ Barcelona (Tây Ban Nha) ngày 1-9, gồm hàng chục tàu thuyền với hàng trăm nhà hoạt động từ 44 quốc gia, đang tới Gaza với mục tiêu phá thế phong tỏa của Israel và đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến Gaza.

HẠNH CHI