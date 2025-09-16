Thế giới

Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ tại Gaza

Theo trang tin Axios, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào TP Gaza. 

Hạ tầng tại Gaza bị hư hại sau các đợt không kích của Israel. Ảnh: XINHUA
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Israel. Ông Marco Rubio tuyên bố chính phủ của Tổng thống Trump ủng hộ hoạt động trên bộ, nhưng nên được triển khai nhanh và kết thúc càng sớm càng tốt.
Phía truyền thông Palestine xác nhận Không quân Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn xuống Gaza trong tối 15-9 ( giờ địa phương) và sau đó xe tăng Israel đã tiến vào Thành phố Gaza.

Người Palestine di tản về phía Nam Dải Gaza. Ảnh: ANADOLU

Theo Al Jazeera, cuộc tấn công của Israel vào TP Gaza một lần nữa buộc hàng ngàn người Palestine phải chạy trốn về phía Nam Dải Gaza.

