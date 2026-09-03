Khẩn trương triển khai thực hiện các luật và nghị quyết đã được thông qua

"Các đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp khoảng 2.000 ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 3-9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Chiều 3-9, tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để quán triệt sâu sắc và thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương của cấp có thẩm quyền, giải quyết các khó khăn vướng mắc thực tiễn để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin, tại kỳ họp, đại biểu Quốc hội đã tham gia đóng góp gần 2.000 ý kiến, trao đổi rất kỹ lưỡng về các nội dung được trình. Để phát huy tối đa hiệu quả kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan khẩn trương triển khai sớm việc phát hành văn bản và tổ chức thực hiện, tránh tình trạng "rất sốt sắng thể chế hóa nhưng đến khi tổ chức thực hiện bị chậm lại".

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và các đại biểu dự họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội



Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trân trọng cảm ơn Quốc hội đã chia sẻ, đồng hành và làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành làm việc tích cực và chủ động hơn trong khâu chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trình Quốc hội để tránh tình trạng bị động. Chính phủ cũng chỉ đạo các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ngay sau khi các luật, nghị quyết được thông qua.

Đại biểu dự họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Tổng kết nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, mặc dù kỳ họp đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng và tiến độ, các đại biểu Quốc hội đã làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực và khả thi. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác phối hợp "từ sớm, từ xa" giữa các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc với các cơ quan soạn thảo của Chính phủ, đặc biệt là tinh thần hợp tác chia sẻ trách nhiệm.

Thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập cần rút kinh nghiệm, trong đó có việc chậm gửi hồ sơ tài liệu, tạo áp lực cho các cơ quan thẩm tra và làm giảm thời gian nghiên cứu của đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát những nội dung đã được phân cấp, phân quyền, không nhất thiết phải trình lên Quốc hội xem xét, gây lãng phí thời gian nghị sự.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các luật và nghị quyết đã được thông qua. Đặc biệt, đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý Chính phủ phối hợp với Bộ Công an (qua hệ thống VNeID), MTTQ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ khẩn trương triển khai xin ý kiến nhân dân đối với 2 dự án luật rất quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi) và Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2.

“Kỳ họp thứ 2 sẽ có khối lượng công việc đặc biệt lớn với khoảng 60 nội dung quan trọng. Các cơ quan cần chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng và kiên quyết khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ tài liệu, lấy việc hoàn thành đúng tiến độ làm tiêu chí đánh giá năng lực của người đứng đầu; đồng thời, chuẩn bị chu đáo để tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào cuối tháng 9”, Chủ tịch Quốc hội kết luận.

ANH PHƯƠNG