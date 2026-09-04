Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026

Chiều 3-9, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm thảo luận, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026.

Quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức cần đặc biệt lưu ý. Áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn trong điều kiện phải thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp, chiều 3-9. ẢNH: VIẾT CHUNG

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn. Tiến độ giải ngân đầu tư công tại một số bộ, địa phương và một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; thiên tai, bão lũ có nguy cơ diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phiên họp diễn ra ngay sau lễ Quốc khánh 2-9 và kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết của kỳ họp Quốc hội. Đây là thời điểm cần tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2026.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông các nguồn lực; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp hài hòa, chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Về bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo tổ chức tốt năm học mới 2026-2027; chuẩn bị chu đáo lễ khai giảng và đưa các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 vào hoạt động, bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả; tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả...

Hình thành “lá chắn tự thân” trước thông tin trên mạng xã hội

Chiều cùng ngày, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về việc xử lý nhiều Facebooker, TikToker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật như Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Hải Sapa TV…

Qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Bùi Xuân Huấn đã lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo những nội dung thể hiện mình biết trước kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở những thông tin này, nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cung cấp thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao. Khi những người này đánh lô, đề không trúng và đòi lại tiền, Bùi Xuân Huấn không trả mà chiếm đoạt.

Qua các vụ án này, Bộ Công an khuyến nghị người dân cảnh giác trước các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội. Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần trang bị cho mình một “lá chắn tự thân”, luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Một bài học khác là những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị, uy tín thực tế.

Do đó, mỗi cá nhân cần trang bị kiến thức khi tham gia không gian mạng. Bộ Công an cũng khẳng định, không gian mạng không nằm ngoài pháp luật; mọi hành vi vi phạm hoặc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi trái pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Các thành viên Chính phủ, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

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LÂM NGUYÊN