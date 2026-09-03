Đã quy tập 564 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 3-9, Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2, thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 3-9, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 450m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất. Qua quá trình tìm kiếm trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại Khu B.

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 3-9-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 564 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 263 bộ hài cốt kèm di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai chặt chẽ, thận trọng

Trong tổng số hài cốt được tìm thấy có 531 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 vị trí mộ tập thể tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này đang được Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục triển khai chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

THU HOÀI - MẠNH THẮNG