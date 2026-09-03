Bão số 5 không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam

Chiều 3-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin: bão số 5 đã đi sâu vào đất liền thuộc phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Vị trí tâm bão số 5 trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) chiều 3-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 13 giờ ngày 3-9, tâm bão ở khoảng 24,5 độ vĩ Bắc và 116,3 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Theo dự báo, trong vòng 24 giờ kể từ chiều 3-9, cơn bão này có thể chuyển hướng sang Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ. Tuy nhiên, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia khẳng định, bão số 5 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Ảnh mây vệ tinh ở khu vực Bắc Biển Đông chiều 3-9. Nguồn: Chụp lại màn hình theo dõi mây vệ tinh của Cục Khí tượng - thủy văn

Trong khi bão số 5 kết thúc ảnh hưởng trên biển thì trên đất liền nước ta nhiều khu vực đang và sẽ tiếp tục nắng nóng. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày 4-9, Bắc bộ (trừ Quảng Ninh và Lạng Sơn), sẽ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Ngày 5-9, nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm.

Tại Trung bộ, ngày 4-9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cũng có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 5-9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối và tối.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, TPHCM và Nam bộ trong các ngày 4 và 5-9 có nắng, nhưng không nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Hà Nội ngày 4 và 5-9 trời nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C.

PHÚC HẬU