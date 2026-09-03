Các tỉnh Nam bộ có thể mưa dông trong ngày khai giảng 5-9

Chiều 3-9, chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có nhận định sơ bộ về tình hình thời tiết trong ngày khai giảng 5-9 tại Nam bộ và một số khu vực khác trên cả nước.

Chuyên gia khí tượng nhận định thời tiết ngày khai giảng 5-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều tối 3-9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 5-9, Nam bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều đến tối.

Tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa dông ngày 5-9 chủ yếu xảy ra cục bộ. Thời tiết có tình trạng oi bức, nhiệt độ phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, các ngày 4, 5 và 6-9, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung chủ yếu vào buổi chiều. Trọng tâm mưa là Lâm Đồng, TPHCM, TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh... Các tỉnh miền Tây Nam bộ chủ yếu mưa nhỏ, cục bộ mưa vừa. Ban ngày Nam bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C.

PHÚC HẬU