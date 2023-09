Quảng Bình: Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nêu, cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023 nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự cố trên địa bàn; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Kết quả cuộc diễn tập là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh đã được phê duyệt với điều kiện thực tế, từ đó điều chỉnh, bổ sung kịp thời, góp phần hoàn thiện kế hoạch trong những năm tiếp theo.

Tình huống sự cố giả định của cuộc diễn tập là một xe bán tải vận chuyển 1 nguồn phóng xạ (Cs-137 hoạt độ 100mCi) qua địa bàn thành phố Đồng Hới, trên xe có người lái và nhân viên áp tải nguồn phóng xạ. Khi đang tham gia giao thông trên đường, xe vận chuyển nguồn phóng xạ đã va chạm mạnh với xe tải chạy ngược chiều. Sự cố tai nạn đã làm người lái xe ô tô chở nguồn phóng xạ, nhân viên áp tải bị ngất và kẹt trong xe; lái xe tải, phụ xe đi cùng bị thương nhẹ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an kỹ thuật hình sự, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, y tế, khoa học và công nghệ… đã sử dụng nhiều trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Theo Ban tổ chức diễn tập, các tình huống sự cố đã được ứng phó và xử lý bảo đảm đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời, an toàn và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, một số trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng trong tỉnh chưa được trang bị nên chưa chủ động được cho công tác diễn tập; địa điểm tổ chức diễn tập chỉ dưới hình thức mô phỏng, giả định…

Ông Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao công tác chuẩn bị, lên kế hoạch và tổ chức thành công cuộc diễn tập. Đây cũng là kinh nghiệm để khi có sự cố được xử lý tốt, nhuần nhuyễn.