Quảng Ngãi: 17 người nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 17 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Trong ngày 23-3, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 17 trường hợp nhập viện cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 11 ca, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 5 ca và Bệnh viện Phúc Hưng tiếp nhận 1 ca.

Các bệnh nhân có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì

Các bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm được cho là đã ăn bánh mì trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, tiêu chảy...

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung truyền dịch, ổn định tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân.

Hôm nay, bệnh viện sẽ thực hiện các xét nghiệm để xác định cụ thể nguyên nhân, loại độc tố nghi gây ra tình trạng trên.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, lấy mẫu tại điểm bán bánh mì ở xã Tịnh Khê, nơi nghi là nguồn gây ra vụ việc. Công tác truy vết cũng đang được triển khai để xác định nguyên nhân.

Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Tịnh Khê tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gây ngộ độc, không loại trừ khả năng liên quan đến các loại thực phẩm khác. Các mẫu thực phẩm cùng mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

NGUYỄN TRANG