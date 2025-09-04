Quảng Ngãi: Đi làm rẫy, người dân phát hiện 2 quả đạn cối

Trong lúc đi làm rẫy, người dân xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện 2 quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 4-9, ông Phạm Minh Tâm, Phó trưởng Công an xã Sơn Hạ, cho biết, Công an xã Sơn Hạ đang phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tiến hành thu gom, xử lý theo quy định 2 quả đạn cối vừa được phát hiện.

Đạn cối được phát hiện

Trước đó, trong lúc đi làm rẫy tại khu vực thôn Trường Khay và thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, người dân địa phương đã phát hiện 2 quả đạn và báo tin cho chính quyền địa phương.

Đạn cối được phát hiện là đạn còn sót lại sau chiến tranh

Ngay khi nhận tin, Công an xã Sơn Hà đã phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, khoanh vùng, bảo vệ hiện trường. Qua xác minh, 2 quả đạn này thuộc loại đạn cối, còn sót lại sau chiến tranh. Trong đó 1 quả cỡ 105mm, nặng khoảng 5kg và 1 quả cỡ 82mm, nặng khoảng 2,5kg.

Khoanh vùng khu vực phát hiện đạn cối

NGUYỄN TRANG