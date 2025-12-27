Quảng Ngãi: Hoàn thành khắc phục sự cố tràn dầu diesel trước ngày 31-12

Ngày 27-12, Liên quan đến vụ tràn dầu tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Phạm Minh Nhật, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu đã thông tin đến báo chí về nguyên nhân vụ việc và phương hướng khắc phục sự cố.

Thu gom dầu tràn sau xảy ra sự cố

Theo Đại tá Phạm Minh Nhật, nguyên nhân sự cố được xác định do quá trình kiểm định đồng hồ lưu lượng khi nhập nhiên liệu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất sang Phân kho 85. Việc phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các đơn vị đã khiến dầu tràn theo đường ống thu gom ra khu xử lý nước thải. Gặp mưa lớn, dầu tràn ra môi trường qua hệ thống thoát nước mặt, chảy vào sông Đầm và Bàu Cá Cái, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đại tá Phạm Minh Nhật thông tin vụ việc

Ngay sau sự cố, Cục Xăng dầu phối hợp các đơn vị chuyên trách triển khai biện pháp ngăn chặn, thu gom dầu tràn, xử lý môi trường và khoanh vùng ô nhiễm. Đến nay, dầu đã được kiểm soát, không còn lan rộng.

Đại diện Cục Xăng dầu thông tin phương án khắc phục

Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xăng dầu, cho biết dù công trình kho xăng dầu chưa được bàn giao, nhưng Cục khẳng định vẫn chịu trách nhiệm phối hợp xử lý hậu quả, xác định mức độ thiệt hại để khắc phục hậu quả và hoàn thành khắc phục trước ngày 31-12.

Các đơn vị đã khoanh vùng, ngăn chặn không để dầu lan rộng

Các đơn vị liên quan cũng cam kết rà soát quy trình kỹ thuật, tăng cường phòng ngừa, đồng thời cập nhật kịp thời thông tin về tiến độ khắc phục và kết quả xử lý.

NGUYỄN TRANG