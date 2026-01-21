Chuyên gia thảo luận về tác động môi trường của dự án điện hạt nhân

Chương trình do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Mạng lưới Chuyên gia Năng lượng Hạt nhân Việt Nam ở nước ngoài (VietNuc) phối hợp Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: HIẾU GIANG

Buổi tọa đàm gồm ba phiên tham luận chính. Phiên thứ nhất tập trung phân tích tác động môi trường của nhà máy điện hạt nhân trên cơ sở khoa học và dữ liệu khách quan. Phiên thứ hai làm rõ những tác động tích cực của điện hạt nhân đối với cơ cấu năng lượng, phát triển kinh tế và đời sống người dân địa phương. Phiên thứ ba đề cập vấn đề an toàn điện hạt nhân, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Hoa Kỳ trong quá trình vận hành và quản lý nhà máy điện hạt nhân.

Phát biểu tại tọa đàm, TS. Lê Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế Trường Đại học Thái Bình Dương, khẳng định năng lượng hạt nhân có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 được quy hoạch xây dựng tại Khánh Hòa có công suất lớn, định hướng phát triển nguồn năng lượng sạch, dự kiến vận hành thương mại trong giai đoạn 2030–2035, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác quốc tế.

Khu vực quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: HIẾU GIANG

TS. Phạm Tuấn Hiệp, chuyên gia tại Tập đoàn Điện lực Pháp, Tổng Thư ký VietNuc, cho rằng mối quan tâm lớn nhất của xã hội hiện nay là mức độ an toàn của nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là an toàn bức xạ. Dựa trên các nghiên cứu khoa học và thực tiễn xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân tại Pháp cho thấy việc Việt Nam lựa chọn khu vực ven biển Khánh Hòa để xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân là phù hợp. Các nhà máy điện hạt nhân hiện nay đều sử dụng công nghệ hiện đại, qua đó giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn vận hành.

PGS.TS Nguyễn Nhị Điền, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Chủ tịch Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cho rằng việc bảo đảm an toàn trong vận hành nhà máy điện hạt nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ thiết kế, xây dựng đến con người, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương. Về tác động môi trường, nếu nhà máy được vận hành bình thường, đúng quy trình thì những tác động này là không đáng lo ngại; yếu tố cốt lõi vẫn là an toàn vận hành.

HIẾU GIANG