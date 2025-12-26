Xử lý dứt điểm vụ tràn dầu Diesel ra môi trường ở Quảng Ngãi

Ngày 26-12, chính quyền địa phương xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp, hỗ trợ Phân kho 85/Kho 182 và đơn vị thi công (thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC) đẩy nhanh tiến độ thu gom tối đa lượng dầu tràn trên mặt nước.

Clip: Khắc phục vụ tràn dầu Diesel tại thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Liên quan đến vụ việc tràn dầu ra môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chỉ đạo Sở NN-MT và chính quyền xã Vạn Tường, khẩn trương phối hợp làm rõ, xử lý dứt điểm lượng dầu tràn trong thời gian ngắn nhất.

Trong ngày 26-12, Phân kho 85/Kho 182 và Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, cùng với các lực lượng của địa phương xử lý dầu tràn, ngăn chặn, khắc phục sự cố, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng lan rộng (dùng phao gom dầu và giấy thấm).

Biện pháp xử lý dùng phao gom dầu và giấy thấm, thời gian xử lý trong 5 ngày. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ván dầu nổi trên mặt nước ven sông thôn Thuận Phước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Phía Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, nắm bắt tình hình dầu tràn ra môi trường vào sáng 26-12.

Sáng 26-12, các lực lượng đang triển khai thu gom dầu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dầu được gom vào các thùng chứa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, đồng thời tạo điều kiện để người dân kịp thời xuống giống, bảo đảm sản xuất. Doanh nghiệp liên quan và các cơ quan chức năng sẽ phối hợp cùng địa phương đánh giá thực tế mức độ ảnh hưởng, trên cơ sở đó xem xét hỗ trợ giống cho người dân bị tác động. Trước mắt, địa phương ưu tiên xử lý môi trường, ổn định sản xuất cho người dân. Việc xác định trách nhiệm cụ thể sẽ được tiếp tục làm rõ theo quy định.

Dùng giấy thấm khắc phục dầu trên mặt nước

Đồng ruộng bị ô nhiễm do dầu tràn

Trước đó, Báo SGGP có thông tin Khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu Diesel ra đồng ruộng, phân kho 85/Kho 182 và đơn vị thi công (Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC) đã có biện pháp ngăn chặn, thu gom tối đa lượng dầu tràn trên mặt nước. Thời gian khắc phục trong vòng 5 ngày kể từ ngày 24-12.

NGUYỄN TRANG