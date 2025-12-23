"Chìa khóa" tăng tốc nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Ngày 23-12, Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam (VWRA) tổ chức lễ ra mắt Viện Khoa học công nghệ tái chế. Ông Trần Việt Anh, làm Viện Trưởng Viện Khoa học công nghệ tái chế.

Ban điều hành Viện Khoa học công nghệ tái chế ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ ra mắt, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp Hội Tái chế chất thải Việt Nam cho biết, VWRA quyết định thành lập Viện Khoa học công nghệ tái chế với kỳ vọng trở thành đơn vị nghiên cứu – tư vấn – chuyển giao công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực tái chế chất thải, góp phần kết nối chính sách – khoa học doanh nghiệp - thị trường.

Sự ra đời của Viện Khoa học công nghệ tái chế không chỉ là dấu mốc phát triển của VWRA, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hiệp hội cùng Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong công cuộc bảo vệ môi trường.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hiệp Hội Tái chế chất thải Việt Nam kiêm Viện Trưởng Viện Khoa học Công nghệ tái chế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) chia sẻ: Tôi kỳ vọng Viện Khoa học và Công nghệ Tái chế sẽ tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, nhanh chóng trở thành đầu mối nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách có chất lượng.

Ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) phát biểu tại buổi ra mắt. Ảnh: THANH HIỀN

Thứ hai, đóng vai trò “bộ lọc khoa học” cho công nghệ và mô hình tái chế. Theo đó, viện cần có trách nhiệm đánh giá, sàng lọc và khuyến nghị các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam, tránh đầu tư dàn trải. Đồng thời, viện cần tham gia hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn, áp dụng và tối ưu hóa công nghệ, gắn tái chế với thiết kế sinh thái, thiết kế sản phẩm và bao bì ngay từ đầu. Đây chính là chìa khóa để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn một cách thực chất, xuyên suốt toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Thứ ba, đóng vai trò quan trọng trong đào tạo và phát triển năng lực cho ngành tái chế thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành giúp doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ.

THANH HIỀN