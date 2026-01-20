Việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển giao thông bền vững, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về ứng phó biến đổi khí hậu.

Chiều 20-1, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An, cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về kiểm soát ô nhiễm không khí và triển khai lộ trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định mới, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành nghề phối hợp chuẩn bị thành lập các cơ sở kiểm định khí thải trên địa bàn thành phố.

TPHCM khẩn trương chuẩn bị mạng lưới kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ông Bùi Hòa An, việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển giao thông bền vững, đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về ứng phó biến đổi khí hậu. Cơ sở pháp lý để triển khai là Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT ngày 31-12-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy (QCVN 99:2025/BNNMT), có hiệu lực từ ngày 30-6-2026, với lộ trình áp dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước yêu cầu này, Sở Xây dựng đã giao các cơ sở đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn TPHCM khẩn trương đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực, mua sắm thiết bị đo khí thải. Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị phương tiện kiểm định lưu động để hỗ trợ người dân tại các khu công nghiệp, khu vực vùng sâu, vùng xa.

Theo thống kê sơ bộ, sau sáp nhập, TPHCM có hơn 11 triệu mô tô, xe gắn máy thuộc diện phải kiểm định khí thải. Thời gian kiểm định dự kiến từ 7–10 phút cho mỗi phương tiện. Với quy trình này, các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, mô tô, xe gắn máy hoàn toàn có khả năng tham gia thực hiện nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOB) và Hội Ô tô và thiết bị động lực TPHCM thông tin rộng rãi đến các đơn vị thành viên, nhà sản xuất, nhập khẩu, hệ thống đại lý và trung tâm bảo hành, bảo dưỡng để chủ động rà soát, nâng cấp điều kiện tham gia kiểm định khí thải.

Các điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định khí thải được thực hiện theo Nghị định 166/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan. Các đơn vị có nhu cầu tham gia thành lập cơ sở kiểm định và đăng ký đào tạo đăng kiểm viên kiểm định khí thải cần tổng hợp thông tin, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31-3-2026 để làm cơ sở báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, tổ chức đào tạo, cấp chứng nhận theo quy định.

QUỐC HÙNG