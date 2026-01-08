Tây Ninh: Buộc dừng hoạt động trại gà gây ô nhiễm trong khu dân cư

Thời gian qua, trang trại gà B.H nằm trong khu dân cư thuộc phường Tân An, tỉnh Tây Ninh liên tục bị phản ánh bốc mùi hôi, phát sinh ruồi nhặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe người dân xung quanh.

Trại gà B.H nằm trong khu dân cư, bốc mùi hôi thối sẽ bị dừng hoạt động

Ngày 8-1, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tiến hành kiểm tra, qua đó, thống nhất phương án chấm dứt hoạt động của trang trại gà B.H.

Cơ quan chuyên môn xác định, cơ sở chăn nuôi này do ông Đ.V.H. (70 tuổi) làm chủ, đã hoạt động lâu năm, được hình thành trong giai đoạn khu vực còn thưa dân cư. Tuy nhiên, đến nay khoảng cách an toàn môi trường không còn bảo đảm theo quy định hiện hành.

Trang trại này hiện nuôi khoảng 7.000 con gà đẻ trứng, chuồng trại dạng mở, việc thu gom, xử lý chất thải chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cơ sở chưa hoàn tất các thủ tục môi trường theo quy định, trong khi mùi hôi phát tán trực tiếp ra khu dân cư xung quanh.

Theo cơ quan chức năng, vị trí chăn nuôi hiện không còn phù hợp, cần chấm dứt hoạt động. Để hạn chế thiệt hại cho chủ cơ sở, phương án xử lý chuyển tiếp được áp dụng: trang trại không được nhập thêm gà mới, chỉ được tiếp tục nuôi số gà hiện có đến hết chu kỳ khai thác trứng và phải dừng hoạt động chậm nhất trong tháng 4-2026.

Trong thời gian này, chủ trang trại có trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, như thu gom, vận chuyển chất thải đúng quy định, phun xịt khử mùi, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, không để phân gà tồn lưu gây phát tán mùi hôi.

Việc chấm dứt hoạt động trang trại gà B.H được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, bảo đảm môi trường sống cho người dân và tăng cường hiệu lực quản lý chăn nuôi trong khu dân cư.

QUANG VINH