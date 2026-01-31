Già làng, trưởng bản tích cực bảo tồn đa dạng sinh học

Nhiều kinh nghiệm, sáng kiến và mô hình hiệu quả trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững được chia sẻ tại diễn đàn.

Ngày 30-1, Sở NN-MT TP Huế chủ trì, phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức “Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững” thuộc khuôn khổ dự án MiB-GBF.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động cộng đồng tham gia triển khai Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Huế chia sẻ, những năm qua, Chi cục Kiểm lâm TP Huế đã thành lập nhiều nhóm bảo tồn cộng đồng với thành phần chủ yếu là già làng, trưởng bản, thanh niên nòng cốt, hội phụ nữ và những người có uy tín trong thôn bản.

Các nhóm này không chỉ tham gia tuần tra, giám sát và tháo gỡ bẫy thú, mà còn đóng vai trò “hạt nhân” truyền thông, vận động và đối thoại với từng hộ gia đình về các hành vi liên quan săn bắt, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã.

Cộng đồng ngày càng tham gia tích cực và có tiếng nói trực tiếp trong các hoạt động bảo tồn tại địa phương, tạo bước chuyển quan trọng từ cách tiếp cận “cán bộ nói – dân nghe” sang “cộng đồng nói – cộng đồng thay đổi”.

Cụ thể, cộng đồng đã phối hợp tổ chức hơn 60 sự kiện truyền thông, tập huấn cho hơn 3.000 người dân địa phương; gần 1.400 người tham gia thảo luận chuyên sâu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; huy động gần 200 cơ sở dịch vụ ký cam kết “Nói không với động vật hoang dã”.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP Huế cho rằng, khi thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học bền vững được truyền tải bởi chính những người trong cộng đồng bằng ngôn ngữ, phong tục và uy tín xã hội, thì mức độ tin cậy cao hơn, hành vi thay đổi bền vững hơn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động cộng đồng tham gia triển khai Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học, lan tỏa các mô hình hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

VĂN THẮNG