Khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu Diesel ra đồng ruộng

Ngày 26-12, UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin sự cố tràn dầu Diesel có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại sản xuất của người dân thôn ở Thuận Phước, xã Vạn Tường.

Sáng 24-12, UBND xã Vạn Tường nhận được thông tin phản ánh của trưởng thôn và một người dân khu vực thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường về việc sự cố nguồn dầu Phân kho 85/Kho 182 tại thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường chảy tràn ra đồng ruộng của người dân đang chuẩn bị xuống giống lúa vụ Đông Xuân năm 2025-2026, và chảy xuống dòng sông đoạn từ cầu Sông Đầm đến Bầu Cá Cái. Mùi hôi nồng khó chịu của dầu đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Lượng dầu Diesel chảy xuống dòng sông đoạn từ cầu Sông Đầm đến Bầu Cá Cái gây ô nhiễm môi trường

UBND xã khảo sát, ghi nhận bước đầu các hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 10ha đất đang canh tác chuẩn bị xuống giống lúa vụ Đông Xuân. Người dân đã ngâm giống nhưng không gieo sạ được. Một số hộ dân nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu. UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp thôn làm việc với người dân để thống kê cụ thể số lượng, đối tượng bị ảnh hưởng.

Từ sáng 24-12 đến ngày 25-12, Phân kho 85/Kho 182 và Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC, cùng với các lực lượng của địa phương xử lý dầu tràn, cơ bản khoanh vùng, khống chế được dầu lan và dùng các phương tiện máy hút, giấy thấm dầu triển khai đồng bộ để thu gom, xử lý.

Tuy nhiên, dầu tràn phát tán trong không khí có mùi hôi rất khó chịu, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của 40 hộ dân khu vực xung quanh, tại thôn Thuận Phước. Hiện có 3 người di chuyển đến nơi khác lưu trú (1 người bị đau, 1 người mới sinh con và 1 người đang mang thai).

Các biện pháp ban đầu khắc phục sự cố tràn dầu

UBND xã, Phòng Kinh tế đến hiện trường và làm việc với Phân kho 85, yêu cầu đơn vị khẩn trương có thông tin về tình huống kỹ thuật sự cố tràn dầu và các phương án khắc phục.

Phía công ty báo cáo xác định nguyên nhân sự cố tại Phân kho 85 thuộc Kho 182, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, tại thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường có kết hợp với lực lượng kiểm định đồng hồ lưu lượng tổ chức nhập dầu từ Công Ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) vào đơn vị.

Trong quá trình nhập dầu, do lỗi kỹ thuật của phía kiểm định chất lượng xăng dầu thao tác không đúng kỹ thuật nên làm dầu tràn ra ngoài, vào hệ thống nước thoát mưa của đơn vị và chảy ra hệ thống mương kênh ngoài đồng ruộng, dòng sông.

Đồng ruộng của người dân thôn Thuận Phước đang canh tác bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu

Dầu tràn ra mương nước trên đồng ruộng thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Phân kho 85/Kho 182 và đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC) đã có biện pháp ngăn chặn, thu gom tối đa lượng dầu tràn trên mặt nước. Thời gian khắc phục trong vòng 5 ngày kể từ ngày 24-12.

Hiện, địa phương đang tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Phân kho 85/Kho 182 và đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC) đẩy nhanh tiến độ thu gom tối đa lượng dầu tràn trên mặt nước, đưa đi xử lý đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tỉnh theo dõi việc xử lý, khắc phục của đơn vị.

Tin liên quan Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thực tập phương án PCCC và ứng phó sự cố hóa chất, tràn dầu

NGUYỄN TRANG