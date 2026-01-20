TPHCM lên kế hoạch dọn vệ sinh dịp Tết Nguyên đán

Điểm trung chuyển rác tại xã Bà Điểm, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở NN-MT, hằng năm trong dịp cao điểm lễ, tết, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt cần phải thu gom, vận chuyển về các khu xử lý thường tăng cao so với thường ngày. Do đó, nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận cho phép toàn ngành vệ sinh làm việc cả ngày lẫn đêm và các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong thời gian cao điểm từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2 (từ ngày 27-12 Âm lịch đến hết mùng 6 Tết).

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi và an toàn nhất cho đội ngũ công nhân để an tâm làm việc. Đồng thời, yêu cầu các phương tiện chuyên dụng phải đảm bảo chất lượng vệ sinh, không để phát sinh tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt và nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển.

Sở NN-MT cũng kiến nghị, các đơn vị trong ngành vệ sinh được nghỉ các ngày 17, 18-2 (tức mùng 1, mùng 2 Tết). Tuy nhiên, trong thời gian này, UBND cấp xã tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí đủ số lượng nhân sự, phương tiện chuyên dụng phù hợp để duy trì quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng, thu gom, kênh, rạch, bờ biển…; cho phép xe xúc hoạt động tại một số điểm tập kết phát sinh nhiều chất thải rắn sinh hoạt trên các tuyến đường của thành phố.

Bên cạnh đó, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM giao Sở NN-MT xây dựng kế hoạch chi tiết về triển khai quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của ngành vệ sinh phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 để làm cơ sở cho UBND cấp xã và các đơn vị cung ứng dịch vụ cùng phối hợp tổ chức thực hiện; UBND TPHCM giao Sở Xây dựng rà soát cắt tỉa cành cây trên đường phố (nếu cần thiết), thu dọn và vận chuyển các cành cây đi xử lý ngay trong ngày để đảm bảo an toàn. Cần hạn chế thực hiện công tác cắt tỉa cành cây xanh từ ngày 10-2 đến hết ngày 22-2 (ngày 23 -12 Âm lịch đến hết mùng 6 Tết).

