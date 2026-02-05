Việt Nam lần đầu vào Top 10 thị trường công trình xanh toàn cầu

Ngày 5-2, Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) và Green Business Certification Inc. (GBCI) công bố bảng xếp hạng top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có tổng diện tích công trình xanh đạt chuẩn quốc tế lớn nhất ngoài Hoa Kỳ năm 2025. Theo đó, Việt Nam lần đầu góp mặt và xếp thứ 8 toàn cầu.

Theo công bố, năm 2025 ghi nhận hơn 7.500 dự án thương mại trên toàn cầu được chứng nhận LEED, tương đương hơn 147 triệu m² sàn xây dựng. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu ngoài Hoa Kỳ với hơn 26,6 triệu m², theo sau là Ấn Độ và Canada. Việt Nam xếp thứ 8 với 2,6 triệu m² sàn đạt chứng nhận LEED và 100 dự án, vượt Thụy Điển và đứng trên UAE trong bảng xếp hạng.

﻿Khách sạn Costamigo (tỉnh Lâm Đồng) được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh bởi Công ty TNHH ARDOR Architects

Bên cạnh thứ hạng, kết quả này phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường bất động sản và hạ tầng sản xuất, logistics theo hướng xanh hóa, chuẩn hóa và hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ các dự án sản xuất công nghiệp và kho vận, gắn trực tiếp với chuỗi cung ứng xuất khẩu, nơi các yêu cầu về môi trường, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ ESG ngày càng được nhấn mạnh.

Đại diện USGBC và GBCI cho biết nhu cầu đối với chứng nhận LEED tiếp tục tăng tại các thị trường toàn cầu, phản ánh cam kết dài hạn của chủ đầu tư về chất lượng, tính bền vững, quản trị rủi ro và không gian làm việc lành mạnh. Trong nhóm 10 thị trường dẫn đầu, các dự án kho vận và phân phối ghi nhận mức tăng trưởng mạnh.

Danh sách xếp hạng năm 2025 cho thấy châu Á tiếp tục giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng LEED, với Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam cùng góp mặt. Ở Mỹ Latinh, Brazil và Mexico duy trì đà mở rộng; trong khi Thụy Điển dẫn đầu châu Âu và Canada giữ vị trí thứ ba ngoài Hoa Kỳ.

MINH XUÂN