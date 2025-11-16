Quảng Ngãi: Khởi công xây dựng 4 trường nội trú ở xã biên giới

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tổ chức Lễ khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 4 xã biên giới: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự tại điểm cầu chính ở xã Dục Nông.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGỌC CHÍ

4 trường được xây dựng có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, mỗi trường có quy mô từ 30 đến 47 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh.

Trường kèm hệ thống nhà ở nội trú, nhà công vụ cho giáo viên, thư viện, khu thể chất, nhà ăn và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Các công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, các ngôi trường được xây dựng sẽ giải quyết vấn đề cơ sở vật chất trường lớp, góp phần bảo đảm công bằng trong giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng khó khăn, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng t ượng Bác Hồ cho Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở xã Dục Nông. Ảnh: NGỌC CHÍ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện khẩn trương, đảm bảo thi công chất lượng, đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả; khẩn trương chuẩn bị đội ngũ giáo viên, các điều kiện cần thiết để khi trường hoàn thành, đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho các em học sinh.

Chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công đúng kế hoạch; các nhà thầu, đơn vị cần thi công khoa học, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và các bộ liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thủ tục, bố trí đủ vốn cho các công trình để thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực.

HỮU PHÚC