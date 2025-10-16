Quảng Ngãi: Nỗi lo mất an toàn trên những chuyến đò qua sông Trà Khúc

Người dân thôn Xà Nay và thôn Chàm Rao (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) hằng ngày muốn đến trung tâm xã, hay học sinh đến trường đều phải qua sông Trà Khúc bằng đò ngang. Việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa bão.

Clip: Người dân thôn Xà Nay và Chàm Rao, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, mong có cây cầu bắt qua sông Trà Khúc để khỏi cảnh lụy đò. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Thôn Xà Nay và Chàm Rao có khoảng 2.500 người, chủ yếu là người H’rê, đời sống còn nhiều khó khăn, sinh kế dựa vào nương rẫy và chăn nuôi. Để đến được trung tâm xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi), người dân thôn Xà Nay và thôn Chàm Rao phải vượt nhiều trở ngại. Nếu đi đường bộ, người dân phải đi vòng hơn 30km, đường dốc và nhiều đoạn hư hỏng, còn đường sông chỉ khoảng 100m nhưng phải qua sông Trà Khúc bằng đò ngang.

Người dân thôn Xà Nay và Chàm Rao (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi) qua lại bằng đò ghe trên sông Trà Khúc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện nay ở xã Sơn Hạ đang có 2 bến đò do 4 hộ gia đình khai thác, dùng ghe máy chở người dân và học sinh qua lại sông Trà Khúc.

Ông Đinh Văn Hôn (thôn Xà Nay, xã Sơn Hạ) đã lái đò hơn 10 năm nay, cho biết: “Mỗi chiếc ghe qua sông Trà chỉ được chở tối đa 4 người. Vào mùa mưa, nước lớn, ghe phải tạm dừng hoạt động, việc đi lại của bà con trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Con đường bộ lại xuống cấp, trơn trượt, có khi mất đến cả tiếng đồng hồ mới ra được trung tâm xã”.

Để đảm bảo an toàn, người dân lên ghe đều được hướng dẫn mặc áo phao. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dù nhiều nguy hiểm nhưng đây là con đường ngắn nhất đến trung tâm xã Sơn Hạ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thôn Xà Nay hiện có 51 học sinh và 10 giáo viên thường xuyên qua sông đến trường. Mỗi khi trời mưa to, nước sông dâng cao, ghe phải tạm dừng hoạt động, khiến việc học tập bị gián đoạn. Vất vả nhất là khi trong thôn có người đau ốm, sinh nở cần cấp cứu gấp, việc rút ngắn quãng đường đến trạm y tế là vô cùng cần thiết.

Anh Đinh Văn Phước (thôn Chàm Rao, xã Sơn Hạ) chia sẻ: “Việc đi lại ở đây thật sự rất vất vả, ngày nào con tôi đi học cũng phải qua sông bằng đò ghe. Mỗi lần nhìn con bước xuống ghe, lòng tôi không yên chút nào. Chỉ mong có cây cầu để con đến trường an toàn”.

Ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ, cho biết: “Địa phương nhận thấy rõ sự bất cập trong giao thông hiện nay, xã đã kiến nghị đưa xây cầu dân sinh vào kế hoạch đầu tư công, rất mong Trung ương và tỉnh quan tâm, hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Tùng Sơn, thông tin thêm: “Chủ ghe không có kinh phí để đóng mới các ghe đò đạt tiêu chuẩn về đăng ký, đăng kiểm, việc xây dựng bến đò gặp khó do địa hình phức tạp, mực nước không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Dù vậy, đây vẫn là phương tiện duy nhất giúp học sinh đến trường, người dân qua lại sản xuất, sinh hoạt hằng ngày.

Ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ, trao áo phao cho các chủ ghe. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Tùng Sơn cho biết: “Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, UBND xã Sơn Hạ thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động các bến đò, tuyên truyền, nhắc nhở chủ đò chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông đường thủy, không hoạt động khi có mưa bão, gió lớn”.

NGUYỄN TRANG