Quảng Trị: 14 con bò chết trong rừng nghi do sét đánh

Tối 16-5, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang rà soát để có phương án hỗ trợ các hộ dân có bò bị chết trong rừng.

Trước đó, người dân phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc địa phận thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

14 con bò chết trong rừng nghi do sét đánh

UBND xã Hướng Lập phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Hướng Lập đến kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bò chết vào khoảng chiều 12-5, thời điểm đó trên địa bàn có mưa lớn kèm sấm sét.

Nguyên nhân bò chết có thể do sét đánh, tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng. Số bò này được các hộ dân trên địa bàn chăn thả trong rừng. Hiện các đơn vị liên quan tổ chức khử trùng, tiêu hủy tập trung số bò theo đúng quy định.

VĂN THẮNG