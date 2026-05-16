Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu người bị sóng cuốn trên biển

Tối 16-5, ông Bùi Vĩnh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Dương (xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã biểu dương và tặng giấy khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ (học sinh lớp 9C), vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị sóng cuốn trên biển.

Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen cho em Chu Văn Tuấn Vũ

Đồng thời, nhà trường cũng báo cáo, đề nghị các cấp, ngành để tiếp tục ghi nhận, biểu dương và có hình thức khen thưởng cho hành động dũng cảm cứu người bị sóng cuốn trên biển của em Chu Văn Tuấn Vũ. Qua đó, góp phần lan tỏa tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng.

Trước đó, chiều 15-5, một nhóm em nhỏ trú tại thôn Rạng Đông rủ nhau ra biển vui chơi, tắm mát. Trong lúc tắm biển, do sóng lớn và nước sâu, 2 em (sinh năm 2018 và sinh năm 2015) không may bị sóng cuốn ra xa bờ, chới với, nguy hiểm tính mạng. Hai em gặp nạn là anh em họ, bố mẹ đi làm ăn xa, hiện đang ở cùng ông bà.

Khi phát hiện sự việc, em Chu Văn Tuấn Vũ và ông Phạm Văn Dần (sinh năm 1962, trú tại thôn Rạng Đông) đã nhanh chóng lao ra biển, kịp thời đưa được các em vào bờ an toàn.

DƯƠNG QUANG