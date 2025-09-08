Pháp luật

An ninh - trật tự

Quảng Trị: Bắt đối tượng người Trung Quốc chuyên cạy két sắt, trộm gần 2 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ Huang Shaoning (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng nhập cảnh trái phép để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn cạy phá két sắt.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 8-2025, Huang Shaoning cùng đồng bọn đã đột nhập nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lợi dụng sơ hở vào ban đêm để phá két sắt lấy tiền và tài sản. Tổng thiệt hại ước tính gần 2 tỷ đồng.

1000060759.jpg
Đối tượng Huang Shaoning bị bắt cùng tang vật bị cạy phá

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau đó di chuyển bằng xe máy vào địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhóm này thường chọn những nơi có khuôn viên rộng, ít người trông giữ, dùng thanh sắt cạy két, sau khi trộm được tài sản liền vượt biên trở lại Trung Quốc tiêu xài. Khi hết tiền, chúng tiếp tục xâm nhập trái phép vào Việt Nam để gây án.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại là Huang Shaoxiong để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Tháng 3 Hoàng Trung Thành Công an Quảng Trị Cửa khẩu Hữu Nghị Két Cạy Bằng xe máy Canh gác Sơ hở Đột nhập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn