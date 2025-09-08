Quảng Trị: Bắt đối tượng người Trung Quốc chuyên cạy két sắt, trộm gần 2 tỷ đồng

Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ Huang Shaoning (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng nhập cảnh trái phép để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn cạy phá két sắt.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 8-2025, Huang Shaoning cùng đồng bọn đã đột nhập nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, lợi dụng sơ hở vào ban đêm để phá két sắt lấy tiền và tài sản. Tổng thiệt hại ước tính gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng Huang Shaoning bị bắt cùng tang vật bị cạy phá

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau đó di chuyển bằng xe máy vào địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nhóm này thường chọn những nơi có khuôn viên rộng, ít người trông giữ, dùng thanh sắt cạy két, sau khi trộm được tài sản liền vượt biên trở lại Trung Quốc tiêu xài. Khi hết tiền, chúng tiếp tục xâm nhập trái phép vào Việt Nam để gây án.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, liều lĩnh, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại là Huang Shaoxiong để xử lý theo quy định pháp luật.

MINH PHONG