Quảng Trị: Làm rõ vụ học sinh lớp 10 dùng hung khí chống trả khiến 2 người nhập viện

Ngày 9-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết Trường THPT Cam Lộ đã có báo cáo nhanh liên quan vụ việc học sinh đánh nhau ngoài khuôn viên nhà trường, khiến 3 người bị thương, trong đó 2 người phải nhập viện.

Hiện trường vụ ẩu đả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 ngày 8-9, em L.Q.T. (học sinh lớp 10, Trường THPT Cam Lộ) sau khi học xong môn Giáo dục thể chất đã ghé vào một quán nước ở xã Cam Lộ thì bất ngờ bị 4 thanh niên dùng hung khí tấn công.

Dù em T. đã lên tiếng xin tha, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục hành hung. Trong lúc bị đánh, T. đã dùng hung khí chống trả khiến 2 trong số 4 thanh niên bị thương phải nhập viện, gồm: H.T.L. (SN 2004) và N.V.N. (SN 2007), cùng trú tại xã Cam Lộ.

Riêng em T. bị thương ở vùng đầu, hiện đang được điều trị, sức khỏe dần ổn định.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với công an địa phương trong công tác xác minh, xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

VĂN THẮNG