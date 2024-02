Quay đầu phục hồi sáng 16-2, vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Vàng SJC hiện cao hơn vàng thế giới 19,6 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ ngày 16-2, tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 76,8 triệu đồng/lượng mua vào và 79 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ giao dịch vàng SJC ở mức 76,5 triệu đồng/lượng mua vào và 78,75 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 450.000 đồng chiều mua và 750.000 đồng chiều bán.

Giá vàng 9999 sáng nay 16-2 cũng quay đầu tăng trở lại. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết vàng 9999 ở mức 64,4 triệu đồng/lượng mua vào và 65,45 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước. Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán lên 63,4 triệu đồng/lượng mua vào và 64,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 16-2 (giờ Việt Nam) đã tăng lên 2.004,6 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank tương đương khoảng 59,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 19,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng 9999 khoảng 5-6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi lên 2.000 USD/ounce do lực bán giảm đi nhiều so với các phiên trước đó. Giá vàng phiên trước rời khỏi mốc 2.000 USD/ounce do lạm phát Mỹ vừa công bố cao hơn dự kiến.

Từ đó, giới kinh doanh vàng giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) trong tháng 5, tháng 6 tới nên đã bán vàng ra gây áp lực lên kim loại quý này. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, nếu Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư mới vào vàng, đẩy giá lên mức cao hơn.