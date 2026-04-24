Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ

Cuối buổi sáng 24-4, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp, ngày 24-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, chỉ trong thời gian rất ngắn sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đó là, tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Quốc hội thực hiện lễ chào cờ. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, các vị đại biểu Quốc hội, dù tái cử hay lần đầu tham gia, đều đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, nhờ đó, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau kỳ họp, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua; tập trung ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp, ngày 24-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; gửi lời tri ân sâu sắc đến các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, kết thúc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của kỳ họp và lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân.

Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, với niềm tin và khí thế mới, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, kết quả cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tất cả vì mục tiêu: đất nước phồn vinh, văn minh - nhân dân ấm no, hạnh phúc.

