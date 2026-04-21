Quốc hội làm việc thêm nửa ngày, bế mạc kỳ họp thứ nhất vào sáng 24-4

Chiều 21-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Quốc hội làm việc thêm nửa ngày, bế mạc kỳ họp vào sáng 24-4.

Phiên họp Quốc hội chiều 21-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, bổ sung 2 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm:

1- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

2- Phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế (quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI). Quốc hội xem xét, thảo luận về nội dung này cùng với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 22-4.

Các đại biểu dự phiên họp Quốc hội chiều 21-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu đối với báo cáo số 217/BC-CP của Chính phủ về việc chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương.

Theo tờ trình, điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua một số nội dung cho phù hợp và bố trí Quốc hội làm việc thêm nửa ngày. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào sáng thứ sáu, ngày 24-4.

LÂM NGUYÊN