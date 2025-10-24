Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết về công tác nhân sự

Chiều 24-10, Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội đã thông qua hàng loạt nghị quyết về công tác nhân sự. Sáng 25-10, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Quốc hội họp tại Hội trường Diên Hồng ngày 24-10

Chiều 24-10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sau khi tiến hành đúng trình tự, thủ tục, với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã thông qua: Nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Cùng với đó là Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 (miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT đối với ông Đỗ Đức Duy).

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng cũng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành trên 90% tổng số đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức, cựu đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được Quốc hội thông qua với 89,03% tổng số ĐBQH tán thành. Trước đó, do những sai phạm khi còn là Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Trần Văn Thức.

Quốc hội cũng nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nội dung trên.

Tin liên quan Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức

ANH PHƯƠNG