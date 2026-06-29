Quốc lộ 28B lên Đà Lạt lại lỗi hẹn

Sau nhiều lần gia hạn, dự án nâng cấp quốc lộ 28B nối Phan Thiết với Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thể hoàn thành như cam kết. Nhiều đoạn đường còn dang dở, bụi mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống người dân và việc lưu thông trên tuyến huyết mạch kết nối Nam Trung bộ với Tây Nguyên.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 68km, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước tiếp tục trễ tiến độ, dù đã nhiều lần được gia hạn.

VIDEO: Quốc lộ 28B chậm tiến độ, bụi bay mù mịt. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Theo kế hoạch ban đầu, công trình phải hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, mốc tiến độ sau đó được điều chỉnh sang tháng 3-2026 và tiếp tục kéo dài đến hết tháng 6-2026. Đến những ngày cuối tháng 6, dự án vẫn chưa thể về đích.

Một đoạn đường chưa thảm nhựa, phương tiện di chuyển khó khăn, bụi bay mù mịt. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ghi nhận trên đoạn tuyến từ Km3 đến Km5 cho thấy, vẫn còn hai đoạn đường chưa được thảm bê tông nhựa, mới chỉ hoàn thành lớp đá dăm cấp phối, với tổng chiều dài khoảng 1,4km. Đây là những vị trí gây nhiều khó khăn cho việc lưu thông.

Bụi bay gây ảnh hưởng đến nhà dân, các phương tiện khó quan sát. Ảnh: TIẾN THẮNG

Những ngày cuối tháng 6, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau qua khu vực này khiến bụi đất phát tán mù mịt. Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường cho biết, tình trạng bụi kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, đời sống hàng ngày.

Ông Lê Thanh, người dân địa phương, cho biết đơn vị thi công có tưới nước giảm bụi nhưng không thường xuyên. Vào giờ cao điểm, xe cộ qua lại khiến bụi phủ kín nhà cửa, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ mặt đường chưa hoàn thiện, tại cầu cạn số 4 trên tuyến, các hạng mục vẫn đang thi công gấp rút. Dù phần bản mặt cầu đã được đổ bê tông, nhiều công đoạn như lan can và hoàn thiện kỹ thuật vẫn chưa xong.

Các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển khó khăn. Ảnh: TIẾN THẮNG

Quốc lộ 28B là tuyến giao thông huyết mạch xuyên rừng, kết nối duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, đồng thời là trục liên kết Phan Thiết - Đà Lạt. Việc dự án liên tục chậm tiến độ ảnh hưởng đến đi lại, vận chuyển hàng hóa, hoạt động du lịch, đồng thời làm tăng chi phí và thời gian lưu thông trên tuyến.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, công trình đang bước vào giai đoạn nước rút. Phần cấp phối 1,4 km cuối tuyến cơ bản hoàn thành, nhà thầu dự kiến thảm bê tông nhựa trong tuần. Riêng cầu cạn số 4, đơn vị thi công đã hoàn tất đổ bê tông bản mặt cầu, đang thi công lan can, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30-6.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cam kết hoàn thành toàn bộ phần mặt đường còn lại trước ngày 5-7-2026, đưa tuyến vào khai thác.

Khu vực cầu cạn số 4 chưa hoàn thiện, các phương tiện di chuyển khó khăn trên nền đường cũ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Các đoạn tuyến đã hoàn thành việc thảm nhựa. Ảnh: TIẾN THẮNG

Sau nhiều lần lỡ hẹn, đây được xem là thời hạn cuối cùng mà người dân và tài xế chờ đợi, kỳ vọng quốc lộ 28B sớm hoàn thiện, chấm dứt tình trạng bụi bặm, dang dở và mất an toàn giao thông kéo dài.

TIẾN THẮNG