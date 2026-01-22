Lâm Đồng: Dự án nâng cấp quốc lộ 28B chậm tiến độ

Dự án quốc lộ 28B bước vào giai đoạn nước rút, song vẫn còn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương hoàn tất bồi thường, tăng tốc thi công để kịp về đích cuối tháng 3-2026.

Ngày 22-1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B – tuyến giao thông huyết mạch nối Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, chiều dài khoảng 68km, khởi công từ tháng 4-2024, dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2026. Tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án là 68,59ha.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B đang tăng tốc nhưng chưa đạt yêu cầu

Tính đến nay, địa phương đã bàn giao 67/68km mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt 98,5%, tăng thêm 2,4km so với cuối tháng 11-2025. Hiện còn 1km chưa bàn giao, gồm đoạn Km0+000 – Km0+500 và các vị trí cục bộ của 20 hộ dân với tổng chiều dài 500m nằm trong đoạn Km0+870 – Km8+740.

Toàn tuyến có 979 trường hợp bị ảnh hưởng (963 hộ dân, 16 tổ chức). Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường cho 913 trường hợp, đạt 93,2%. Trong đó, xã Sông Lũy và xã Phan Sơn đã hoàn thành 100% công tác phê duyệt và bàn giao mặt bằng; xã Lương Sơn còn 10 trường hợp chưa phê duyệt; xã Tà Hine còn 48 trường hợp, chủ yếu do chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý hoặc chưa xác định được chủ sử dụng đất;…

Một số vị trí vẫn chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng

Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật tại khu vực xã Ninh Gia và xã Tà Hine đã hoàn thiện, đang chờ nghiệm thu. Tại khu vực các xã Lương Sơn, Sông Lũy, Phan Sơn, nhiều hạng mục đã hoàn thành như điện, viễn thông, chiếu sáng, tín hiệu đường sắt. Tuy nhiên, di dời hệ thống cấp nước mới đạt 9.991/12.021m, còn 2.030m chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Điện trung thế đã di dời 68/81 vị trí. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do điều chỉnh thiết kế đoạn Km0 – Km3, phát sinh bồi thường bổ sung, cùng với việc di dời hạ tầng kỹ thuật triển khai chậm.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, trên công trường dự án, các đơn vị đã thi công khoảng 57km cấp phối đá dăm, 50km thảm bê tông nhựa, tăng lần lượt 9km và 12km so với cuối tháng 11-2025. Tuy vậy, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đánh giá tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu, do một số nhà thầu chưa tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư tại các đoạn đã bàn giao mặt bằng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đánh giá tiến độ dự án chưa đáp ứng yêu cầu

Để đảm bảo tiến độ, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 1-2026, đồng thời tăng cường vận động, bảo vệ thi công tại các điểm vướng. Đối với các đoạn chưa hoàn thiện, nhà thầu phải sửa chữa, đảm bảo giao thông an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2026, bố trí lực lượng trực điều tiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dự án phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-3-2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung toàn lực, quyết tâm đưa dự án về đích chậm nhất vào ngày 31-3-2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng cùng các địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tổ chức chi trả tiền bồi thường trước ngày 31-1; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt tại các đoạn cầu cạn trong thời gian cao điểm trước Tết Nguyên đán 2026.

TIẾN THẮNG