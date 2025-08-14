Quyết tâm xây dựng, phát triển Thủ đô xứng đáng là trái tim cả nước

Ngày 14-8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Dự buổi gặp mặt có hơn 400 đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, người có công tiêu biểu; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội thăm hỏi đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vàng chói lọi nhất, một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Điểm lại những thành tựu to lớn của Thủ đô Hà Nội và đất nước kể từ mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám đến nay, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội nêu rõ, phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế...

Trước mắt, TP Hà Nội phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP Hà Nội và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng ủng hộ giúp đỡ Hà Nội phát triển

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ, trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, của các nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

NGUYỄN QUỐC