Khánh thành công trình xã hội hóa nâng cấp cầu dân sinh Quới Điền (Vĩnh Long)

Lãnh đạo xã Quới Điền và người dân 2 ấp Quí Thế, Quí Thạnh vui mừng với công trình dân sinh hoàn thành đúng dịp đó tết nguyên đán Bính Ngọ 2026

Công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Công trình có quy mô dài gần 20m, mặt cầu rộng 3m, gia cố lan can hai bên cầu và đường dẫn vào cầu. Tổng giá trị công trình ước tính khoảng 50 triệu đồng, với sự góp ngày công của người dân 2 ấp Quí Thế và Quí Thạnh, nhà thầu xây dựng góp một phần vật liệu vào một số hạng mục công trình và bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ hơn 20 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND xã Quới Điền Mai Hoàng Nhựt khẳng định, công trình dân sinh lần đầu tiên được thực hiện trên địa bàn theo phương thức lấy sức dân lo cho dân, có sự chung tay của chính người dân tại chỗ và bạn đọc Báo SGGP tại TPHCM, hoàn thành trong thời gian sớm nhất với 10 ngày.

Đại diện người dân ấp Quí Thế phát biểu bày tỏ vui mừng đưa vào sử dụng cây cầu được mở rộng, nâng cấp

Công trình đi vào hoạt động đúng vào dịp cận Tết Bính Ngọ 2026, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân trong khu vực và các em học sinh đi học hàng ngày.

HOÀI NAM