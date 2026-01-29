Nhận diện đúng vai trò, vị thế của xã Long Sơn (TPHCM) để phát triển bền vững

Xã Long Sơn nằm ở phía Đông TPHCM không chỉ có vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị của TPHCM mà còn có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử. Để phát triển xã Long Sơn trong bối cảnh mới, cần nhận diện đúng vai trò và vị thế của xã.

Chiều 29-1, UBND xã Long Sơn (TPHCM) phối hợp Viện Quy hoạch - Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM) tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò, vị thế và định hướng phát triển của xã Long Sơn trong bối cảnh mới”.

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phạm Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)…

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG VŨ

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu mở rộng không gian đô thị, tăng cường liên kết vùng, đồng thời đối mặt với những thách thức lớn từ quá trình đô thị hóa nhanh, sáp nhập đơn vị hành chính và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Trong tổng thể đó, xã Long Sơn được xem là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên sinh thái và giá trị bản địa, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển không gian của thành phố.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của đại diện các sở, ngành thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, kinh tế và môi trường; cùng đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng liên quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: QUANG VŨ

Các tham luận và ý kiến thảo luận tập trung vào 4 nhóm nội dung chính: Vai trò và vị thế của xã Long Sơn trong cấu trúc đại đô thị TPHCM; phát triển kinh tế bền vững gắn với sinh kế bản địa; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quản trị đô thị trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và nhóm các tham luận về giá trị bản địa, tài nguyên sinh thái và nền tảng phát triển bền vững.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng Long Sơn không chỉ là không gian mở rộng đô thị, mà còn giữ vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc phát huy các giá trị truyền thống, tri thức bản địa và mô hình sinh kế phù hợp, nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với ổn định đời sống người dân và bảo tồn bản sắc địa phương. Hội thảo cũng chỉ ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị đô thị để đảm bảo sự đồng bộ, hiệu quả và thích ứng với quy mô phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao vai trò, vị trí của Long Sơn: nằm ở cửa ngõ kết nối quan trọng, nắm giữ những lợi thế “vàng” về giao thương, hạ tầng cảng và tiềm năng phát triển công nghiệp hiện đại.

Trong bối cảnh mới, khi TPHCM đang tổ chức lập quy hoạch tổng thể thành phố theo Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội với định hướng tái cấu trúc không gian đô thị, ưu tiên chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, Long Sơn không chỉ dừng lại ở những tiềm năng sẵn có mà phải nắm bắt tình hình mới, tìm ra xu hướng hoặc quy luật phát triển của thế giới nhằm nhận diện đúng vai trò, sứ mệnh của xã, đặt xã trong tổng thể không gian của TPHCM. Từ đó, Long Sơn chủ động xây dựng các kịch bản đồng hành, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Dự án Hóa dầu Long Sơn. Ảnh: Q.V

Đồng chí Võ Văn Minh cũng góp ý 7 vấn đề mà địa phương cần quan tâm gồm: bảo tồn, phát triển không gian xanh, không giảm không gian rừng ngập mặn; phát triển công nghiệp dầu khí; phát triển du lịch chất lượng cao; bảo tồn văn hóa gắn với cộng đồng của cư dân; định vị Long Sơn thành khu đô thị đáng sống, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết được bài toán về quy hoạch cảng hậu cần nghề cá, khu chế biến hải sản và xử lý rác thải; tính toán mở rộng cảng Long Sơn nhưng phải hài hòa với an ninh quốc phòng.

Nhà lớn Long Sơn - di tích lịch sử cấp Quốc gia nằm trên địa bàn xã Long Sơn. Ảnh: QUANG VŨ

Kết luận hội thảo, Ban tổ chức khẳng định các ý kiến, tham luận tại hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần làm rõ vai trò, vị thế của xã Long Sơn trong đại đô thị TPHCM.

Ban tổ chức sẽ tổng hợp, nghiên cứu và làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và định hướng phát triển xã Long Sơn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

QUANG VŨ