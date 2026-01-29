Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè

Chiều 29-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đến nay có 2 khu đất đã hoàn thành việc chỉnh trang (gồm khu đất số 08 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa và khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn). Đối với 7 khu đất còn lại, hiện nay các đơn vị quản lý sử dụng khu đất và nhà tài trợ đang thực hiện, dự kiến hoàn thành vào ngày 10-2-2026 để phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Ông Nguyễn Văn Hoan thông tin tại họp báo

Ông Nguyễn Văn Hoan cũng cho biết, Sở Xây dựng đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè, tại các tuyến đường Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Lê Lai, Vành Đai Trong, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn… Đồng thời, đang công bố trên website của Sở 101 vị trí đủ điều kiện để thực hiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè. Sở Xây dựng vẫn đang tiếp tục rà soát các vị trí đủ điều kiện để công bố trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh Báo cáo cuối kỳ Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố, trong đó đã xây dựng lộ trình từ năm 2029, 100% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia hoạt động xe công nghệ chở khách và hàng hóa là phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh (khoảng 400.000 phương tiện) và đề xuất một số chính sách hỗ trợ để người dân chuyển đổi sang xe điện; Đề án dự báo đến năm 2030, trên địa bàn TPHCM có 1.200.000 xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện.

Quang cảnh họp báo chiều 29-1

Thông tin kết quả sau thời gian triển khai chiến dịch xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Xây dựng cho biết, nhiều khu vực đã có chuyển biến tích cực. Các điểm nóng như khu vực chợ Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương, tuyến đường Nguyễn Trãi, đường Cách Mạng Tháng Tám… đã được lập lại trật tự, tạo sự thông thoáng cho người dân và phương tiện lưu thông.

Về kế hoạch dài hạn, Sở Xây dựng sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, xây dựng vỉa hè, lối đi bộ đảm bảo đúng quy chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và buôn bán tại các khu vực được phép. Cùng với đó là xây dựng các bãi đỗ xe công cộng, nhất là ở các khu vực trung tâm, gần chợ, trường học… Bên cạnh đó, nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm quản lý việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký, sử dụng theo đúng quy định.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM tổ chức thi công xuyên tết trên công trường Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, với hơn 200 nhân công, kỹ sư, 90 thiết bị.

CẨM TUYẾT