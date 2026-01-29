Xã hội

Trao quà tết đến 500 nữ công nhân môi trường đô thị

Chiều 29-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ 2026, trao quà nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến nữ công nhân môi trường đô thị
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời cám ơn, chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến tất cả đội ngũ nhân viên công ty môi trường đô thị, hợp tác xã môi trường. Các nữ công nhân môi trường đã ngày đêm vất vả, vượt qua khó khăn để lao động và đóng góp cho thành phố thân yêu.

Đồng chí khẳng định tất cả lao động, công tác, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho sự phát triển của cộng đồng và sự phát triển của thành phố đều được ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương, đánh giá cao Hội LHPN TPHCM trong những năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là dịp tết đến xuân về. Các hoạt động đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là tất cả hoạt động của Đảng, Nhà nước và địa phương phải lấy người dân làm chủ thể trung tâm; chăm lo để không ai bị bỏ lại phía sau.

IMG_7167.JPG
Đại biểu cùng các nữ công nhân cắt dưa hấu, bánh tét khai xuân
IMG_7182.JPG
Nữ công nhân môi trường đô thị trong niềm vui tại chương trình

Dịp này, Hội LHPN TPHCM đã trao 500 phần quà tết chăm lo nữ công nhân khó khăn đang làm việc tại các đơn vị dịch vụ công ích, hợp tác xã môi trường tại TPHCM. Mỗi phần quà gồm hiện kim và hiện vật trị giá hơn 1,2 triệu đồng.

IMG_7144.JPG
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết đến nữ công nhân môi trường đô thị tại TPHCM
IMG_7149.JPG
Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao quà tết đến nữ công nhân môi trường đô thị

Đến dự chương trình từ rất sớm, chị Trần Thị Như Ý, công nhân Công ty TNHH Dịch vụ công ích Trung Lương đến quầy áo dài yêu thương, chọn những chiếc áo dài cho mình. “Tôi chọn được 3 chiếc áo dài cho tôi và con gái. Tết này mẹ con tôi sẽ mặc áo dài chụp những tấm hình kỷ niệm”, chị Như Ý chia sẻ.

IMG_7128.JPG
Các nữ công nhân vui vẻ chọn áo dài tại chương trình
IMG_7152.JPG
Niềm vui của nữ công nhân trong những ngày giáp tết

Xúc động được nhận lời chúc mừng năm mới cùng phần quà từ lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Thu Vân (64 tuổi), Nghiệp đoàn rác dân lập phường Thới An, cho biết bản thân có 30 năm làm nghề dọn rác. Hiện các con của bà cũng theo nghề của mẹ. Gia đình tự hào vì góp phần bảo vệ môi trường Thành phố sạch đẹp.

IMG_7217.JPG
Trao quà nữ công nhân
IMG_7177.JPG
Thăm hỏi nữ công nhân
THÁI PHƯƠNG

