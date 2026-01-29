Ứng dụng "Bản đồ số" hỗ trợ xây dựng phường không ma túy

Bản đồ số hiển thị tổng quan tình hình, vị trí các vụ việc liên quan ma túy để phân tích, đánh giá và triển khai biện pháp đấu tranh; đánh dấu các địa bàn cần chuyển hóa, xây dựng khu phố không tội phạm ma túy.

Ngày 29-1, Ban Chỉ đạo 138 phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028”.

Quang cảnh tọa đàm

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu cho biết, phường không có "điểm nóng" về ma túy, song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm đặc biệt là tội phạm, tệ nạn về ma túy do tính chất hoạt động của các đối tượng ngày càng phức tạp.

Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Đảng ủy phường đã ban hành Nghị quyết 19 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng điều hành tọa đàm

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú thông tin, năm 2026, phường tập trung xây dựng 30% địa bàn đạt chuẩn “không ma túy” tương ứng với 26 khu phố. Dù vậy, toàn bộ 86 khu phố đều phải cam kết xây dựng ngay khu phố không ma túy trong năm 2026.

Các chiến sĩ lực lượng công an tham dự tọa đàm

Công an phường Tăng Nhơn Phú ứng dụng bản đồ số để quản lý địa bàn. Bản đồ số hiển thị tổng quan tình hình, vị trí các vụ việc liên quan ma túy, giúp Công an phường quản lý đối tượng khi hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết. Các thông tin nghiệp vụ như tiền án, tiền sự, nhóm đối tượng, tình hình nghiện, loại ma túy sử dụng... cũng được cập nhật. Qua bản đồ phân bố vị trí, công an có thể tìm ra sự liên kết giữa các đối tượng nghi vấn hoạt động tại địa phương. Bản đồ cũng hiển thị lịch sử vi phạm để nhận diện các cơ sở có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội. Công an phường dự kiến cập nhật thông tin về các khu nhà trọ, căn hộ cho thuê (Airbnb) để kiểm soát chặt chẽ đối tượng từ nơi khác đến.

Tại tọa đàm, Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó Đội trưởng Đội 3, PC04, Công an TPHCM cho rằng phải xác định rõ các tiêu chí đối với phường không ma túy: không phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy, phát sinh người nghiện ma túy (ngoài số đối tượng địa phương đang quản lý); không phát sinh tội phạm về ma túy; không phát đối tượng truy nã về ma túy trên địa bàn.

Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó Đội trưởng Đội 3, PC04, Công an TPHCM chia sẻ tại tọa đàm

Ở góc độ khu phố, một số cán bộ khu phố cho rằng phải có cơ chế bảo vệ người tố giác tội phạm về ma túy để người dân yên tâm tố giác các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; cùng với đó thành lập câu lạc bộ các chủ phòng trọ để tuyên truyền, kiên quyết phát hiện, tố giác nếu khách trọ sử dụng ma túy.

Đại diện một số doanh nghiệp còn đề xuất xây dựng và duy trì mô hình “Doanh nghiệp không ma túy” để góp phần xây dựng khu phố, phường không ma túy.

THU HƯỜNG