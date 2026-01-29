Đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc

Chiều 29-1, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam lục địa châu Á, sẽ gây rét trở lại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ chiều 31-1.

Họa đồ dự báo phạm vi và cường độ ảnh hưởng của không khí lạnh (đợt thứ 13). Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, trong khoảng 3-4 ngày vừa qua, nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều tỉnh ở Bắc bộ tăng dần, trời ấm dần, ban ngày có nắng, đêm lạnh đến rét nhưng không còn rét đậm. Nhiệt độ cao nhất ban ngày đạt 24-25 độ C, tăng khoảng 8-10 độ C so với đỉnh của đợt rét thứ 12 (ngày 22-1).

Tuy nhiên, từ ngày 31-1, đợt không khí lạnh thứ 13 sẽ ảnh hưởng tới nhiều khu vực ở phía Bắc. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Từ đêm 30-1 và ngày 31-1, Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều 31-1, Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét (vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm). Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Đông Bắc bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Khu vực Hà Nội từ chiều 31-1 chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 31-1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1-2m. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m.

Từ ngày 1-2, Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m. Chiều và tối 1-2, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk tiếp tục có gió mạnh, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 1-2 đến sáng 4-2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét có thể ảnh hưởng đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

PHÚC HẬU