Ngày 29-1, Cục CSGT (Bộ Công an) phát đi cảnh báo nguy cơ nổ lốp phương tiện trên tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong (Khánh Hòa) trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong là trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với các trung tâm du lịch, kinh tế biển như Phan Thiết, Cam Ranh, Nha Trang, Vân Phong... Dự báo dịp Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện trên tuyến sẽ tăng từ 200-300% so với ngày thường. Trong đó, nổ lốp được xác định là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc.

Cục CSGT cảnh báo nguy cơ nổ lốp trên tuyến cao tốc TPHCM – Khánh Hòa. Ảnh: CỤC CSGT

Theo đó, các nguyên nhân thường dẫn đến nổ lốp gồm: lốp mòn, nứt, quá hạn sử dụng; chở quá tải; áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn; va chạm vật cứng hoặc ổ gà trên đường. Khi xe bị nổ lốp ở tốc độ cao, xe dễ mất lái, dẫn đến lật xe hoặc va chạm với các phương tiện khác.

Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang, nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Cho nên, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần kiểm tra kỹ tình trạng lốp trước khi xuất phát, không chở quá tải, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Trường hợp xảy ra nổ lốp, tài xế cần giữ chặt vô lăng, nhả ga từ từ, không phanh gấp, bật đèn cảnh báo và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt cảnh báo cách xe tối thiểu 150m. Số điện thoại hỗ trợ trên cao tốc là 1900 8099.

Hiện nay, từ TPHCM đi Khánh Hòa qua các tuyến cao tốc gồm: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm, Vân Phong – Nha Trang.

HIẾU GIANG